Одессу затопил ливень: по улицам плавают машины

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Днем 21 сентября ливень со шквальным ветром, пронесшийся над Одессой в очередной раз затопил улицы города и спровоцировал возникновение крупных пробок.

В частности, затоплен район Пересыпь, сообщает Трасса Е-95.

Также в реку превратилась улица Балковская в районе Автовокзала, улицы В.Высоцкого, Среднефонтанская и Ак.Вильямса. Уровень воды заметно поднялся на ул.Ак.Королева, ул.Левитана, на проспекте маршала Жукова. Кроме того ливень затопил многие улицы в центре города, что стало причиной автомобильных пробок.

Как ранее писал Главред, во время ливней, которые прошли над Одессой в течении лета, в Одессе начинался "потоп" из-за забитых стоков ливневой канализации. В разных районах города улицы превращались в полноводные "реки", в которых тонули автомобили, а горожане плавали по городу на матрасах и резиновых лодках.

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фото, видео: trassae95.com/

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