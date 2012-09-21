Умер капитан легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта»

{1-} В ночь с 20 на 21 сентября на 43-м году жизни скончался знаменитый КВНщик Григорий Малыгин - капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта».

В пятницу, около 14.00 (по Киеву) тело артиста обнаружила жена в их собственной квартире в Москве, сообщает «Комсомольская правда».

«Чтобы попасть в квартиру, мне пришлось вызывать сотрудников МЧС, потому что дверь была заперта изнутри. Когда мы взломали дверь и смогли зайти, то обнаружили Гришу, который лежал в крови», - рассказала жена квнщика Виктория.

Как сообщает издание, Григорий проходил лечение и накануне был в больнице.

Что произошло после визита в клинику - неизвестно, но по какой-то причине у шоумена ухудшилось самочувствие. Причина смерти пока не известна.

Напомним, Малыгин был капитаном команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» с 1996-го по 2008-й годы, после этого работал как шоу-мен и выступал с командой на мероприятиях и корпоративах.

Ранее «Главред» сообщал, что в Одессе трагически погиб 43-летний участник команды КВН "Клуб джентльменов ОГУ" Владимир Супрун, которого сбила блондинка на белом «Мерседесе».

фото: Первый канал

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