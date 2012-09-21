На Полтавщине школьники отравились неизвестным веществом

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Миргородской общеобразовательной школе (Полтавская область) 17 детей были госпитализированы 21 сентября после отравления неизвестным веществом.

По информации МЧС, пострадавшие ученики 5-го класса начали жаловаться на плохое самочувствие около 10:40. В это время они находились в коридоре 3-го этажа, где проводились ремонтные работы водоканализационных сетей в кабинете химии.

"Вероятно, ремонт мог повлечь выход газа неизвестного происхождения", – сказано в сообщении ведомства.

Спасатели эвакуировали учеников и персонал, при этом занятия отменили до получения результатов соответствующих экспертиз районной санитарно-эпидемиологической станции.

Сотрудники СЭС провели сбор проб воздуха и воды для дальнейшего лабораторного исследования.

На данный момент в детском отделении районной больницы находятся 3 детей, которые жалуются жжение в горле и носу, слезоточение и рвоту, а также 14 детей для контроля состояния их здоровья.

Как ранее писал Главред, 19-21 сентября, в Петриковском районе Днепропетровской области почти 40 школьников попали в больницу с пищевым отравлением. Районная прокуратурой уже проводит проверка по факту массового отравления, которое произошло в Чаплинской общеобразовательной школе

В эти дни в Чаплинскую амбулаторную больницу обратились родители 37 учеников местной общеобразовательной школы - дети жаловались на слабость и тошноту. В настоящее время один ребенок госпитализирован в Днепропетровскую клиническую больницу с диагнозом «реактивный панкреатит», остальные дети с подозрением на острую кишечную инфекцию, в связи с легкой формой заболевания, находятся на домашнем лечении.

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