В России ФСБ добавили прав

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях», сообщает ИТАР-ТАСС. Законом, внесенным правительством РФ, «предусматривается наделить органы федеральной службы безопасности правом объявления официального предостережения физическому лицу о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности, при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности». Также определяется «порядок внесения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности РФ, и объявления официального предостережения». Кроме того, «дополняется статья 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях частью 4, предусматривающей ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей».