В США произошли сразу две авиакатастрофы

В американском городе Тусон (штат Аризона) разбился медицинский вертолет, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на АР. В катастрофе погибли три человека – пилот, медсестра и врач. Очевидцы рассказали, что вертолет врезался в ограждение на одной из городских улиц. По предварительной информации, пилот не сообщал наземным службам о каких-либо проблемах с вертолетом. Кроме того, в американском штате Аляска упал военный грузовой самолет C-17. Данный инцидент произошел в районе базы ВВС США в Анкоридже. Информации о погибших пока нет. О числе находившихся на борту людей также не сообщается.