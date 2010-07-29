В Запорожье орудовали антихристиане и язычники – УПЦ КП

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявляют, что еще рано выдвигать какие-либо версии относительно взрыва в Свято-Покровском храме УПЦ МП в центре Запорожья, сообщает «Коммерсант-Украина». Так, глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов отметил: «Конечно, найдутся экзальтированные верующие, которые могут сказать, что это сделали наши враги – раскольники и униаты, но это было бы неправильно, тем более что в Запорожье ни Киевского патриархата, ни униатов нет». В свою очередь в Украинской православной церкви Киевского патриархата полагают, что взрыв в храме не связан с взаимоотношениями УПЦ КП и УПЦ МП. «Скорее всего это действия каких-либо антихристианских групп, язычников. Зная их ненависть к святому князю Владимиру, принесшему нам христианство, вполне можно допустить, что это сделали именно они», – заявил глава информационно-издательского отдела УПЦ КП епископ Евстратий (Зирка). Напомним, взрыв в Свято-Покровском храме раздался около 17.00. По словам служителя храма, взорвался сверток, который лежал под лавкой возле входа в храм. По официальным данным, в момент взрыва в храме, расположенном в центре города, в районе Малого рынка, находились около 15 человек. Пострадали 10 человек, 1 женщина погибла.