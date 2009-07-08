Лидия Смола: Сохранить любовь – это большой труд

Рассказывая об основных проблемах украинской семьи, Лидия Смола отметила, что, «к сожалению, сегодня она, как и все наше общество, имеет очень много проблем. Начну с вопиющих цифр: более 100 тысяч детей в Украине – это дети-сироты или лишенные родительской заботы. Среди этих детей только 10% – это дети, родители которых умерли. Остальные – дети, у которых есть живые родители. Каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. 21% детей живут в неполных семьях. Более 60 тысяч семей живут в сложных жизненных обстоятельствах, когда родители не работают, употребляют алкоголь или имеют проблемы с наркозависимостью.Кроме того, по состоянию на начало года в стране более 8 тысяч несовершеннолетних находятся за решеткой. За последние десять лет количество ВИЧ-инфицированных детей возросло с 94 до почти 2 тысяч.Институт, который я возглавляла, проводил ряд опросов. Треть детей-школьников отвечали, что родители их не любят. 25% говорили о том, что их дома постоянно бьют, и они даже не всегда знают, за что их бьют. Кроме того, около 30% детей отказались отвечать на вопрос, осуществляют ли против них насильственные действия».Украинцы считают семью наибольшей ценностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Государственным институтом развития семьи и молодежи среди 17-35-летних респондентов. «Согласно опросам последних трех лет, 93-98% опрошенных сказали, что больше всего в жизни они хотели бы создать хорошую семью». Мотивация – довольно разнообразная: от того, «чтобы иметь покой, законный секс, избавиться от необходимости кого-то искать», до «это делают все» и «как же без семьи? Нужно, чтобы дети рождались в законном браке».«Но, несмотря на это, каждый второй брак в Украине распадается. Статистика свидетельствует, что количество разводов у супругов в возрасте 23-25 лет превышает 80%».Почему существует такое поразительное противоречие?Психолог объясняет этот парадокс несколькими причинами. Во-первых, она отметила большое влияние СМИ, в частности, на формирование в сознании украинцев определенной искаженной модели семейных отношений. Во-вторых, отсутствие в украинском обществе практики решения психологических проблем с помощью психолога. По словам Лидии Смолы, за психологической помощью большинство наших соотечественников обращаются или к друзьям, или к священнику «с просьбой о какой-то чудотворной молитве, которая разрешит ситуацию». Наиболее состоятельные могут позволить себе сеанс у психотерапевта, но финансовая составляющая этой услуги не позволяет пользоваться ею широкой общественности.Тем не менее, «ни одноразовый поход к священнику за молитвой, ни одноразовый поход к психологу не решают ситуацию», поскольку «за день не происходит перестройка семейных отношений. Необходимо длительное время, чтоб их отстроить».Не следует забывать о существовании соответствующих социальных служб, целью которых является именно психологическая помощь. Но они, по словам госпожи Смолы, «не удовлетворяют в полной мере потребности, существующие в обществе».«У Сартра есть такое изречение: «В детях люди пытаются реализовать свои нереализованные честолюбивые планы».«До пяти лет ребенок формируется как личность. Он понимает свою определенную несостоятельность и считает, что родители – это что-то сверхъестественное. Он абсолютно этому верит. Он считает, что родители могут все». На этом этапе «очень важно не предать детей».«После пяти лет, когда ребенок начинает социализироваться в разных обстоятельствах, отношения постепенно переходят в горизонтальную плоскость. Ребенок понимает, что родители не всегда все могут, что родители не всегда говорят правду, что родители достаточно часто врут, что родители играют определенные роли, что кроме родителей есть другой мир, в котором есть много интересного».Вместе с тем «мать хочет вырастить артистическую натуру, отец – бойца, а ребенок вообще любит шахматы и увлекается математикой». Поэтому на этом этапе важно не превысить свои родительские полномочия и не увлекаться властью над ребенком. «Достаточно часто родители формируют отношения по системе: «Я прав, потому что я отец». Для ребенка это не аргумент. Дайте ребенку аргумент, он не просил его рожать». Или «очень часто мать говорит: «Я же тебе столько жизни отдала, я ведь могла выйти замуж, еще что-нибудь сделать...» А ребенок не требовал от вас этой жертвенности».Чтобы проверить, как именно чувствует себя ребенок в семье, психолог порекомендовала простой способ: попросить ребенка нарисовать свою семью. По ее словам, даже расположение «действующих лиц» на рисунке является очень показательным.Лидия Смола предлагает всем родителям относиться к своим детям как к личностям. «У Станиславского есть фраза: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Я бы сказала: «Любите детей, а не себя в детях».«Рецепты счастья у каждого свои». Лидия Смола предложила определенный «универсальный» рецепт идеальной супружеской жизни. Это одно правило и три составляющие.Правило провозгласил в свое время Иисус Христос: «». «Если этим правилом руководствоваться, то оно срабатывает. Потому что, согласно закону диалектики, количество переходит в качество», – уверена психолог.Теперь – к правилам. Первое из них – это. «Нельзя требовать от кого-то больше, чем вы вкладываете в эти отношения». «И не нужно переделывать свою половинку»: например, сначала пытаться превратить ее в копию своей мамы, а потом с ужасом говорить: «Боже! Она так похожая на мою маму!»Второе правило –. В идеальных семьях супруги смотрят не столько друг на друга, сколько в одну сторону.Третье правило –, исключающее заявления наподобие: «Я прав – и все!»Существуют ли счастливые браки? Лидия Смола уверена, что да. Мы не замечаем их, потому что счастливые семьи прячут свое счастье от посторонних глаз. Ведь и Шекспир в свое время говорил: «Любовь не терпит суеты»...«Самая большая семейная проблема, начинающая разрушать семью, - безразличие. Оно распространяется, словно рак, и тогда появляется третий лишний». «В семье не бывает, что кто-то один виноват. Всегда виноваты обе стороны».«Люди формируют свои отношения и определенный стереотип: встали, позавтракали, односложные ответы на вопросы, 6 минут секса в неделю... И потом ты думаешь, что твоя половина будет с тобой всегда. Есть проблема собственности. Психология человека построена таким образом, что она хочет стабильности. С другой стороны, когда муж переходит в категорию «моя собственность», то можно и одеться не совсем хорошо, да и хочется немножко расслабиться. Человек становится «частью обстановки», когда вы теряете к нему интерес, когда вы не боретесь, когда вы не оберегаете свою любовь».«Что такое измена? Это кризис отношений. Система, которая называется «семьей», нуждается в перезагрузке. Измена – это сломанная система, нуждающаяся в изменениях». Однако измена может иметь два следствия: или укрепление отношений, когда «люди осознают, что они могли потерять столь дорогое, чего они в жизни не нашли бы». Или же, напротив, эта ситуация убеждает обоих в том, что «ничего уже восстановить нельзя».«Любовь нуждается в ежедневном хлебе в виде улыбки, благодарности, шутки в виде какого-то ободрения, сюрприза. Он может быть совсем маленьким. Вы можете сказать: «Я тебе сегодня принес огромный подарок. Я тебе подарил звезду. Та, слева, сама крайняя – это твоя». Я уверена, даже если ваша жена крайне прагматичная личность, она это оценит, потому что это – внимание».Для того, чтобы беречь свою любовь, не нужны большие деньги. «Нужно только ваше желание». Вложенный в любовь труд «сторицей вернется вам счастьем».