Пожар на Луганщине тушили с помощью вертолетов (ФОТО)

Вчера, 28 июля около 12:00 на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьих хозяйств в Луганской области возник лесной пожар, который из-за высокой температуры воздуха и усиления ветра в течение нескольких часов распространился на площадь около 200 гектара. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, по состоянию 7:00 29 июля благодаря оперативно принятым мерам удалось защитить от огня населены пункты и локализовать пожар по всей территории. Проводится повторное обследование района пожара и завершается гашение отдельных ячеек загораний. Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, ситуация полностью контролируется. Всего к ликвидации лесного пожара привлечено 692 человек, 86 единиц техники. С 5:45 к гашению отдельных ячеек возгораний привлекался геликоптер Ми-8 с устройством водослива от МЧС и геликоптер Ми-2 от Держкомлесхаза для воздушной разведки района пожара. В районе чрезвычайной ситуации работает оперативная группа МЧС. Общую координацию действий по ликвидацию пожара осуществляет в. и. о. Министра МЧС М.В. Болотских. Фото: «Остров»