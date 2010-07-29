На разбившемся в Пакистане самолете украинцев не было

Граждан Украины на борту пассажирского самолета Airbus, потерпевшего крушение вчера в Пакистане, не было, сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию, полученную от Посольства Украины в Пакистане. Напомним, утром 28 июля вблизи г. Исламабад при заходе на посадку из-за плохой видимости, вызванной облачностью и муссонным дождем, потерпел крушение пассажирский самолет Airbus частной пакистанской авиакомпании, который осуществлял рейс по маршруту Карачи-Исламабад. В результате авиакатастрофы погибли 146 пассажиров и 6 членов экипажа.