Отключение света докатилось до центра Украины

В ночь с 28 на 29 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дожди, шквалистые порывы ветра) и вследствие срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в 4 областях Украины были обесточены 381 населенный пункт. Так, как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, в Полтавской области элктроэнергия пропала в 180 населенных пунктах, в Сумской - 137, в Черниговской – 36, в Киевской - 28 населенных пунктах. К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.