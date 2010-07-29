Взрыв в Запорожье назвали «умышленным убийством» (ФОТО)

В связи со взрывом в Свято-Покровском храме Запорожья милиция возбудила уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины, пишет УНИАН. Как сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Олег Курочкин, «произошедшее квалифицировано, как совершение преступления, предусмотренного п. 5 ч. 2 ст. 115 – «Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей», ч. 1 п. 5 ст. 115 через ст. 15 УК – «Покушение на убийство многих людей» и ч. 2 ст. 194 – «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва». Напомним, вчера, 28 июля, в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Жовтневом районе Запорожья произошел взрыв. По словам служителя храма, взорвался сверток, который лежал под лавкой возле входа в храм. По официальным данным, в момент взрыва в храме находились около 15 человек. Монахиня Людмила получила ранения несовместимые с жизнью, от которых скончалась в реанимационном отделении горбольницы, еще 8 человек получили ранения, квалифицированные, как «легкие». По словам оперативников, сила взрыва была в эквиваленте 500 г тротила. Фото ТСН, Подробности