Жара в Украину пришла из РФ - гидрометцентр

Необычайно жаркая погода, которая наблюдается этим летом на территории Украины, вызвана климатическими изменениями, происходящими на планете. Об этом сегодня во время интернет-конференции заявил начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, сообщает Лига. Кульбида подчеркнул, что в июле в Украине преобладает очень знойная погода, которая превышает норму в отдельные дни от 5 до 10 градусов. «Чем можно объяснить такую жару? Во-первых, это конкретной синоптической ситуацией, которая уже продолжительное время, начиная с июня, практически не меняется и которая создает условия для перемещения воздушных масс с территории средней и нижней Волги и Северного Кавказа. Именно над этими территориями в значительной степени степными, без леса создаются все условия для прогревания приземного пласта воздуха до температур от 40 до 43 градусов. И именно с восточными и юго-восточными ветрами в Украину приходит этот раскаленный воздух», - сказал он. Также, по словам Кульбиды, вчера в Украине впервые температура достигла отметки в 40 градусов. «Такая температура была зафиксирована в Луганской области. Это конкретная синоптическая причина такой жары, но следует понимать, что вследствие климатических изменений, которые уже состоялись, и которые продолжаются, за последние 20 лет средняя температура летнего периода возросла от 0,8 до 1,5 градуса, что обуславливает увеличение количества знойных дней. И именно такими климатическими изменениями можно объяснить нынешнюю жару, которая охватила не только территорию Украины, а и практически всю европейскую территорию РФ», - подчеркнул синоптик.