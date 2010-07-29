Украинцы, побывавшие в плену у пиратов, направляются в безопасный порт

Турецкий балкер MV Frigia с двумя украинцами на борту, отпущенный сомалийскими пиратами, направляется в ближайший безопасный порт, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины. В МИД подтвердили, что судно было освобождено сомалийскими пиратами в четверг, в состав экипажа входят двое граждан Украины. «По информации представителей компании «Карья Денизджилик», в настоящее время это судно направляется в ближайший безопасный порт в сопровождении корабля ВМС Турции», - говорится в сообщении. Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. Дело находится на особом контроле МИД Украины. Напомним, Сомалийские пираты захватили турецкий балкер MV Frigia 23 мая в 1000 милях к востоку от побережья Сомали в Индийском океане. Судно с грузом фосфатов и поташа следовало из Израиля в Таиланд.