Из Голованевского леса живыми не выходят

9 июля 2009, 12:14

Безногий труп голованевского бродяги — лишь звено в цепи покойников, что всплывают вокруг охотничьих угодий депутата Лозинского.

Голова была оторвана, а так как гроб несли не родственники, а грубо кантовали поддатые коммунхозовские работяги, то она откатилась от туловища в угол гроба. Хорошо хоть лицом вверх. «Ох!.. Машиной отдавили антихристы!» — зашептали заглянувшие внутрь. Но они ошибались. Голову замордованному на барской охоте Валере Олейнику оттяпали уже в морге. У убийц возникла гениальная идея: дабы скрыть следы преступления, то есть с десяток картечных дыр на теле, они решили изуродованное выстрелами и побоями туловище… поменять на другое. Целое. А чего? Кто его потом станет раздевать, присматриваться, тем более после восьми дней пребывания в душной трупарне? И у них все бы получилось. Срослось бы. Да, как на зло, в морге подходящего трупа не оказалось… А началось-то все как раз с другого покойника. И не в лесу под селом Грузское. А в камере Голованевского райотдела милиции. У того не то что голова — руки-ноги оторванными хоронились.

За что моряка-пенсионера Игоря Варецкого забрали в милицию, толком никто не знает. Известно лишь, что по пьяни. Вроде бы помочился на колесо автомобиля самого начальника милиции Ковальского. Такого, ясное дело, менты не прощают. Скрутили, надели наручники и – в камеру… А через пару дней к райотделу понаезжало машин с мигалками: и из областного главка милиции, и из министерства — ЧП! Задержанный — то ли на решетке, то ли на параше, то ли на галстуке конвоира — повесился! Причем, за какое место — трудно сказать, так как ни растрощенной косточки и ни разодранного куска мяса на теле покойного не было. Дальше произошло то, за что ментовского начальника стоило (прости, Господи!) самого зарыть вместе с усопшим. У Варецкого много родственников, сестра, сын, но правоохранители не отдают тело родным, а… по-быстрому вырывают бульдозером яму, бросают туда завернутый в целлофан труп, и, как бешеного, застреленного гицлями пса, зарывают в землю. Забрали у человека жизнь и даже упокоиться по-христиански не позволили. Привет 37-му году и лично Лаврентию Павловичу!

После этого инцидента терпение у областного милицейского начальства лопнуло: или ты по-тихому уходишь на пенсию, сказали Михаилу Ковальскому, или в Мене на спецзоне (колония для бывших работников органов. — Авт.) станет на одного зека больше.

Михаил Игоревич — счастлив. Еще бы, вместо следствия, суда и срока — заслуженный отдых с приличной пенсией. Нужно отметить. А с кем же, если не с ближайшими товарищами-соратниками: районным прокурором Женей Горбенко, с коим уже не одно дело замяли и не один труп на суицид списали; и, конечно же, дорогим и уважаемым Виктором Александровичем Лозинским — благодетелем и кормильцем. Пьянку решено было организовать на природе. Точнее, на охоте.

Загонщик был обречен

«…тебе, сука, в падло кабана пригнать?» — кричал через открытое окно «шевроле-нивы» депутат. И вправду, Валера Олейник охотхозяйство Лозинского знает как свои пять пальцев — все-таки три года загонщиком у него работал, почему не помочь хорошим людям? Пойди к вольеру да загони на охотников хряка. Умеешь же. Не захотел. Наоборот, еще и огрызаться стал. «Ах так?! — Лозинский перезарядил ружье. — Ты у меня сейчас сам, как кабан гонять будешь!» Виктор Александрович, не целясь, пальнул под ноги бродяге — пусть попляшет. И двуногая дичь запрыгала на потеху охотникам. Еще бы, срикошетив от земли, пуля прошила ногу, как дырокол пробивает страницу уголовного дела. Олейник рванул убегать. Пусть раненым, пускай прихрамывая на одну ногу, но он бы спасся. Валера был крепким мужиком: тетки в его родной Грушке рассказывали, что он целый день без перерыва мог дрова колоть. Да и в конвойные войска, где когда-то служил Олейник, хлюпиков не берут. Спасся бы — подстрели его в другом месте. Но тут он был обречен.

Убегать можно было в двух направлениях — вдоль по дороге, или в лес. По дороге — догонят, раздавят колесами и намотают на кардан. Тогда — в лес! Но, черт подери, через полкилометра начинается база охотхозяйства Лозинского. Кому как не бывшему загонщику Валере знать, что оттуда живым его уже не выпустят. Это конец! И он для Олейника наступил. Только не быстрый. А мучительный, как у подстреленного кабана, которого еще полдня по лесу гонят, все больше и больше нашпиговывая его свинцом.

Так расстреливали партизан

В салоне джипа развеялся пороховой дым, и на несколько секунд все замерли: что делать? Можно припугнуть, можно заплатить — и будет молчать до гробовой доски. «Но только не этот, — мозговал депутат, нервно теребя курок, — этот не от мира сего…» От вляпались. Наверняка, народ в Грузском (село неподалеку места происшествия. — Авт.) слышал и выстрелы, и крики. Могут прибежать. Выход один — добивать. По лесу раскатились залпы. Привыкшие к постоянным ружейным раскатам жители Грузского вспоминают, что в тот день раздавалась не обычная охотничья канонада, когда выжидают, прицеливаются, стреляют, а — быстрая и беспорядочная. «Начеб-то тоді, в війну, коли німці вмєстє с поліцаями плєнних партизан в лісі розстрілювали».

...Запыхавшиеся охотники наклонились над лежащим Олейником. Даже и пульс не пробовали — понятно, что тот был готов. Уже и кровь из ран не пульсировала, а лишь медленно текла. Что делать с трупом? Зарывать или как в прошлый раз, переглянулись убийцы. Порешили — как в прошлый раз.

А в прошлый раз было так.

Оттуда так просто не уходят…

Жителю Голованевска старшему сержанту ГСО (Государственной службы охраны. — Авт.) Юре Довбасу достался не совсем обычный объект охраны — база охотхозяйства здешнего хозяина Виктора Лозинского. Поначалу Юра, как и любой милиционер, ходил посменно на службу, и даже радовался: работа, что называется, не бей лежачего — открывать и закрывать ворота на базу. Однако со временем 33-летний гэсэошник стал все более угрюмым приходить с работы. Мать, бывало, спросит — лишь отмахивается, устал, мол. Но как-то маме удалось разговорить парня и тот рассказал один случай.

Стоит он на воротах и видит, что кто-то из глубины базы гонит диких коз, которых держали здесь в вольерах. И с матюками орет Юре, дескать, давай помогай. Сержант в ответ крикнул: «Мне за это денег не платят!» — и отвернулся. А погонщиком коз оказался — дело было в сумерках, поди ж ты разгляди — сам хозяин. Вот беда! Юра знал нрав Лозинского, едва ли не на коленях просил прощения, но тот лишь злобно прошипел: «Ты меня надолго запомнишь!»..

Как-то после этого, отправляясь на работу, Юра подошел к маме: «Дай я тебя поцелую». Раньше такого не случалось, удивилась мать: «Что с тобой, сынок?» «Мама, я ведь открываю всем заезжающим ТУДА ворота. Я вижу всех, кто и с кем туда заезжает. Понимаешь, всех». «Так уходи ты оттуда, сынок. Будь она проклята, такая работа». «Нет, мама, ОТТУДА так просто не уходят»…

…Юру нашли утром в снежном сугробе. В морге мать не сразу и узнала своего сына — череп от побоев искривился, и лицо исказилось, будто резиновая маска. На шее — следы от проволочной петли. Кровь из-под порезов не сочилась — ясно было, что душили уже мертвого. Хотели обставить все как суицид. Возбужденное прокуратурой уголовное дело по факту смерти милиционера Довбаса длилось… аж восемь дней. Закрыли с формулировкой «самоубийство».

Прав был покойный: ОТТУДА так просто не уходят…

Свободу Виктору Лозинскому!

Разъезжая по Голованевскому району и беседуя с людьми: пенсионерами, бизнесменами, чиновниками из сельсовета, — мне стало страшно от того, как здесь все боятся Лозинского. Даже находящегося в розыске. Каждый мой собеседник, а их было больше трех десятков, уверен, что Виктор Александрович отсиживается где-то неподалеку. И по-прежнему всем здесь руководит. Редактор местной районной газеты, переодетые в штатское милиционеры ездят по району и вербуют людей для поездки под стены Верховной Рады «защищать жертву политических репрессий Виктора Александровича Лозинского». Такса — тысяча гривен. И желающие находятся. Даже учителя. Уже будучи в розыске, рассказывали местные, депутат вывозил в лес жителей села Грузское, которые видели его в тот злосчастный день, в том числе барменов из кафе — для инструктажа. Я, мол, был в таких-то брюках, и на такой-то машине, популярно объяснял холопам барин. «И смотрите мне, не перепутайте! А не то!» — Виктор Александрович показал селянам сжатый кулак. Что он означает, люди знают. Выстрелы в лесу слышали. И не раз…
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять