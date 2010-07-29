На Луганщине пожар повредил более 250 га леса

В Луганской области пожар повредил более 250 гектаров леса, сообщает УНИАН. 28 июля во второй половине дня было зафиксировано сразу три очага лесных пожаров. В Пещанском лесничестве Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства огнем было охвачено около 3 га лесов. В Северодонецком лесхозе пожар распространился на площади 15 га. В Креминском лесоохотничьем хозяйстве – достигла 45 га, из которых 5 га были охвачены верховым пожаром. В тушении лесных пожаров был задействован 21 пожарный автомобиль, 10 тракторов, вертолет МИ-8 с водосливным устройством и вертолет лесной авиаохраны МИ-2. Общее количество личного состава сводных противопожарных подразделений достигло 250 человек. К вечеру 28 июля удалось локализовать распространение верховых пожаров, а около 6-и часов утра 29 июля удалось укротить и низовой огонь. В настоящее время объединенные противопожарные подразделения тушат единичные загорания в периметре пострадавших территорий. Однако из-за высокой температуры воздуха (+39), а также порывов ветра (12-16м/с) эти мероприятия слишком усложнены, кроме того, есть угроза возникновения новых возгораний. Противопожарные подразделения не покидают место пожара. В общей сложности в Украине с начала года в лесах Госкомлесхоза произошло 1254 пожара, огнем повреждены около 600 га лесных массивов, из которых 119 га пострадали в результате наиболее опасных верховых пожаров. В лесах других пользователей с начала года возникло 230 пожаров, поврежденная площадь лесов и прилегающих территорий составляет 1 тыс. 272 га.