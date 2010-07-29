УПЦ (МП) решила расследовать взрыв в храме Запорожья

Украинская православная церковь Московского патриархата намерена провести собственное расследование взрыва в Свято-Покровском храме УПЦ (МП) в Запорожье 28 июля. Об этом сообщил архиепископ Белоцерковский, управляющий делами УПЦ (МП) Митрофан, информируют Українські Новини. «Мы будем проводить соответствующее расследование и правящий архиерей... должен будет изложить свою точку зрения», - сказал он. При этом Митрофан отметил, что в настоящий момент рано делать какие-либо выводы относительно возможных причин этого чрезвычайного происшествия. Как сообщалось, 80-летняя служительница церкви инокиня Людмила погибла и 5 человек госпитализированы в результате взрыва в Свято-Покровском храме в Запорожье. Милиция возбудила дело по факту смерти человека во время взрыва. Прокуратура Запорожской области исключает организацию взрыва в Свято-Покровском храме по политическим мотивам.