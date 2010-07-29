На Харьковщине поезд убил женщину

В Харьковской области женщина погибла под колесами поезда Санкт-Петербург – Севастополь. Это произошло сегодня около 5 часов утра вблизи поселка Слатино Дергачевского района, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу милиции на Южной железной дороге. Женщина шла по рельсам железнодорожного полотна в наушниках и не отреагировала на сигнал машиниста. Устанавливается личность женщины, изучаются все обстоятельства происшествия. С начала этого года в Харьковской области произошел 71 случай травмирования людей, связанный с железнодорожным транспортом. Погибли 53 человека, 16 были травмированы. Инциденты, как правило, происходили по вине пострадавших – люди часто ведут себя неосторожно и не реагируют на световые или звуковые сигналы.