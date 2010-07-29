В Чернигове автомобилист убил неродившегося ребенка

В Чернигове в ДТП пострадала беременная женщина, а ее неродившийся ребенок погиб, сообщает УНИАН. Молодая женщина, ребенок которой должен был вот-вот родиться, переходила дорогу на пешеходном переходе от стадиона имени Гагарина на противоположную сторону. Водитель автобуса заметил ее и остановился, пропуская пешехода, в это время водитель «Daewoo Lanos» обгонял маршрутку и выехал прямо на женщину. За рулем автомобиля был руководитель службы охраны одного из черниговских магазинов. Его невнимательность или обычное пренебрежение правилами дорожного движения обернулось трагедией. Водитель легкового авто на мокрой после дождя дороге даже не успел затормозить. После столкновения автомобиль протянул пострадавшую еще около 10 метров, пока она не упала на асфальт. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы и многочисленные ссадины. «Скорая помощь» доставила ее в городскую больницу №2, пострадавшей сделали кесарево сечение, но ребенку медики помочь уже не смогли, он погиб. В отношении водителя «Daewoo Lanos» возбуждено уголовное дело по части І статьи 286 уголовного Кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.