В Грузии задержали украинский сухогруз

Сотрудники департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии в порту Поти задержали сухогруз «Аккорд», шедший под украинским флагом. Такая мера была применена в связи с тем, что судно в июне зашло в воды Абхазии без ведома Тбилиси. Судно, на борту которого находится груз зерна, было задержано накануне. Консульское агентство Украины в Батуми сообщает, что «Аккорд» шел из порта российского Ростова-на-Дону в Армению. В состав экипажа входят 11 украинцев и капитан — гражданин РФ. Против последнего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил въезда на оккупированную территорию группой лиц». Капитану грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Как уточнили в консульском агентстве Украины в Батуми, здоровье членов экипажа удовлетворительное, на борту достаточно топлива, питьевой воды и продуктов питания. Ситуация находится на контроле украинского внешнеполитического ведомства. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Ранее власти страны неоднократно задерживали корабли, нарушающие правила захода в акваторию Абхазии, информирует «Зеркало недели».