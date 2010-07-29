СБУ изъяла партию кокаина на $180 млн

Служба безопасности Украины задержала крупную партию кокаина - 1200 кг, который перевозили из стран Латинской Америки через Украину в Европу. Об этом сообщила на брифинге в четверг пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, информирует «Интерфакс-Украина». «В результате спецоперации, проведенной СБУ, ликвидирован канал поставок наркотиков, изъято 1200 кг кокаина», - сказала Остапенко. Она добавила, что наркотики перевозились морским транспортом и были задержаны в Одесском порту. Из этого количества кокаина можно было сделать 12 млн доз наркотического вещества, общая стоимость которого составляет $180 млн. Это крупнейшая контрабанда кокаина в Украине за последние 10 лет. Остапенко добавила, что спецоперация СБУ проходила на территории Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей во взаимодействии с Государственной таможенной службой Украины, Госпогранслужбой, Генеральной прокуратурой Украины и иностранными партнерами. «В середине июля в порт Одессы из Венесуэлы прибыло два контейнера с индукционными печками, которые уже были в использовании. В результате тщательного досмотра бетонных конструкций сотрудниками СБУ таможни и пограничной службы в специально оборудованных тайниках было обнаружено почти 1200 килограмм кокаина», - подчеркнула она. Пресс-секретарь СБУ также добавила, что получателем этого груза на территории Украины была коммерческая структура из Ивано-Франковской области. Эта фирма была недавно аккредитована в таможенных органах и это была первая ее внешнеэкономическая операция, что и усилило подозрения правоохранительных органов о ее деятельности. В результате спецоперации были задержаны 5 человек, которые подозреваются в совершении указанного преступления, среди них двое украинцев, и по одному гражданину России, Германии и Болгарии. Следственный отдел СБУ в Одесской области по данному факту возбудил уголовное дело по части 3 статьи 305 Уголовного кодекса Украины. На данный момент осуществляются соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Остапенко также напомнила, что только на протяжении последнего месяца СБУ при содействии с другими правоохранительными структурами раскрыла уже третий случай поставок кокаина из стран Латинской Америки в Европу через территорию Украины.