Спецподразделение «Барс» изъяло у жителя Крыма львенка

Сотрудники специального подразделения Внутренних войск Министерства внутренних дел «Барс» в Евпатории изъяли у мужчины, жителя Сакского района, месячного львенка, сообщают Українські Новини. Мужчина ходил со львенком по городу и предлагал гражданам сфотографироваться с животным. После задержания правоохранительными органами мужчина не смог предоставить каких-либо документов о происхождении и принадлежности экзотического животного, а факт использования львенка в коммерческих целях он отрицал. Сейчас по данному факту проводится проверка, материалы направлены в природоохранную прокуратуру для выяснения всех обстоятельств произошедшего и принятия законного решения. Львенок передан на временное содержание в Ялтинский зоопарк. На момент передачи животное находилось в удовлетворительном состоянии. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными в виде штрафа или ареста сроком до 6 месяцев.