В храмах Запорожской епархии усилят меры безопасности

В связи со взрывом в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье настоятелям храмов области поручено повысить меры безопасности в церквях, информирует УНИАН. «29 июля в 11.00 епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф провел внеочередное собрание настоятелей запорожских храмов, посвященное повышению мер безопасности в церквях Запорожской епархии», - говорится в сообщении Запорожской епархии Украинской православной церкви. В чем конкретно будут заключаться мероприятия, направленные на «повышение мер безопасности», официально не сообщается. В то же время отмечается, что «всем настоятелям было поручено зачитать к пастве епархии обращение правящего архиерея по поводу трагедии, случившейся 28 июля» - обращение, в котором епископ Иосиф, в частности, призывает православных, не смотря на случившееся, идти в храмы. «Мы не должны возмущаться и мстить, но каждый из нас, если он верное чадо православной церкви, должен прийти в храм Божий и тем самым проявить свое христианское мужество, показать, что никакие происки приспешников врага рода человеческого не смогут сломить наш христианский дух. И если надо, то каждый из нас готов пострадать за веру, как это делали наши славные предки со времен Киевской Руси и Запорожского казачества», - говорится в обращении епископа Запорожского и Мелитопольского Иосифа, которое будет зачитываться в церквях области.