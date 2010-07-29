В Харькове мужчина приковал себя к памятному знаку

Почетный председатель общественной организации «Харьковский краевой народный рух» 75-летний Владимир Пасичник в четверг приковал себя цепью к памятному знаку в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете на площади Свободы в центре Харькова, требуя от властей Харьковской области сохранить его. Он принес с собой стул и запас продуктов и соков, сообщают Українські Новини. Рядом с памятным знаком Пасичник установил плакат «Прочь руки от памятного знака в честь Декларации о государственном суверенитете Украины!». По словам Пасичника, этот знак, состоящий из гранитного камня и флагштока для флага Украины и открытый 30 июля 1990 года, был установлен на его собственные средства. Позже он также ремонтировал его за свои деньги. По его словам, управление внутренней политики Харьковской областной государственной администрации провело консультации с представителями ряда общественных организаций об установке на этом месте 20-метровой стелы в честь украинского флага. Пасичник не согласен с этой идеей, поскольку ее осуществление приведет к разрушению существующего памятного знака, а стела такой высоты не впишется в окружающий пейзаж. Пасичник отметил, что на площади Свободы в сквере за памятником Ленину имеется по меньшей мере 3 площадки, на которых может быть установлена данная стела. По его словам, он намерен продолжать свою акцию до тех пор, пока не получит от властей гарантий неприкосновенности памятного знака.