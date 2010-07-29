В кораблекрушении в Конго погибли 138 человек

Как минимум 138 человек погибли в Демократической республике Конго в результате кораблекрушения, сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на Reuters. Инцидент произошел 28 июля в Бандунду, западной области ДР Конго, в 300 километрах от Кишасы. Затонувшее судно было переполнено и не справилось с течением, а люди в ДР Конго, по словам полиции, почти не умеют плавать. Водный способ передвижения популярен в ДР Конго, так как дорог в этой стране практически нет. Люди часто гибнут из-за переполненности судов и других нарушений правил безопасности.