Состояние пострадавших горняков шахты «Рассвет» оценивают как тяжелое

Состояние здоровья троих горняков шахты «Рассвет», пострадавших 27 июля в результате вспышки метана, врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Об этом сообщил Алексей Штутин, исполняющий обязанности директора Института неотложной и восстановительной хирургии АМН Украины (г. Донецк), в ожоговом центре которого находятся трое пострадавших горняков, информирует УНИАН. По словам Штутина, крайне тяжелое состояние здоровья у шахтера 1982 г.р., который поучил 85% ожогов тела, тяжелое - у горняков 1962 и 1984 г. р., которые получили до 50% ожогов тела. «Ожоги плюс отравление продуктами горения, термоингаляционное поражение и ожоговый шок», - добавил Штутин, характеризуя характер травм пострадавших. Руководитель института сообщил также, что медики обеспечены всем необходимым для лечения горняков и приложат все усилия для их спасения и выздоровления. Как сообщалось, 27 июля в вентиляционном ходке 17-го пласта ООО «Шахта «Рассвет» (г. Кировское, Донецкая область) произошла вспышка метана. В результате три горняка получили серьезные ожоги разной степени тяжести. Четвертый горняк был отброшен волной на грунт выработки и получил ушибы мягких тканей. По предварительным данным, причиной вспышки метана на шахте «Рассвет» было курение на рабочем месте.