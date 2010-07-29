На Запорожье мужчина поджег сожительницу

В Запорожской области местный житель, поссорившись с сожительницей, облил ее бензином и поджег. Факт этого происшествия в Мелитополе сегодня официально подтвердили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, информирует УНИАН. «Действительно, в Мелитопольскую горбольницу обратилась 49-летняя женщина с ожогами II и III степени тела и конечностей. Как выяснилось, женщина проживала вместе с 52-летним сожителем, с которым 25 июля употребляла спиртные напитки. Возникла ссора, в ходе которой сожитель облил ее бензином и поджег», - сообщили в МЧС, отметив, что после случившегося «женщина погасила на себе пламя и легла спать». В «скорую» обратилась дочь пострадавшей, «которая на следующий день вернулась домой и увидела обожженную мать». По данному факту ведется следствие.