Украинцев через 40 лет будет 35 миллионов

Международные эксперты подтвердили, что численность населения Украины в ближайшие 40 лет сократится на 10 миллионов человек, сообщает «Сегодня». По данным нового отчета американской исследовательской организации Population Reference Bureau (PRB, «Справочное бюро по народонаселению»), сейчас нас 45,9 млн человек, в 2025-м будет 41,9 млн, а в 2050-м ожидается 35,3 млн. И все потому, что мы мало рожаем: в прошлом году на тысячу украинцев пришлось всего 11 малышей — это сравнимо с рождаемостью практически во всех странах Восточной Европы (в этом регионе только у россиян и белорусов на одного младенца рождается больше), а также в Люксембурге, Бельгии, Испании и Греции. Тем не менее, по данным Минздрава Украины, по сравнению с 2008 годом у нас рождаемость выросла на 1,5%. Меньше нас рожают в Сербии, Австрии, Португалии и Японии (9 детей на 1000 человек), Германии и Тайване (8), Монако (7). Княжество Альберта II является мировым рекордсменом по низкой рождаемости, которая здесь равна смертности. Что касается смертности в Украине, то у нас в прошлом году было 15 скончавшихся на тысячу украинцев, что является самым высоким показателем в этой категории во всей Европе. Вообще Европа, по мнению исследователей, в течение ближайших десятилетий станет первым в истории регионом, где численность населения будет снижаться в результате низкой рождаемости. Сейчас в мире насчитывается около 738 млн европейцев, к 2050 году останется 702 млн. Сокращение европейцев будет происходить на фоне неуклонного роста азиатского и африканского населения. Данные PRB показывают, что быстрее всего будет расти население Африки. Хотя уровень смертности здесь высок (в некоторых странах — до 20 умерших на 1000 жителей), к 2050 году население должно по меньшей мере удвоиться и достичь 2,1 млрд человек. В Азии уже сейчас проживает вдвое больше народа — 4,2 млрд человек, а к 2050 году должно добавиться еще около 1,3 млрд. К этому времени население Земли составит 9,5 млрд человек. Ранее прогнозировали, что к середине века будет 12 млрд человек.