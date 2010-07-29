На Полтавщине бухгалтер облила кипятком налоговика

В одном из сел Кременчугского района Полтавской области бухгалтер частного предприятия выплеснула кипяток на налогового милиционера, который пришел с обыском на предприятие. Это произошло во время обыска предприятия, сообщает УНИАН. В налоговой милиции заявили, что потерпевший получил ожог грудной клетки и живота. Ему немедленно была оказана медицинская помощь, и сейчас он проходит курс лечения. «Подробности инцидента выясняются. Предварительно известно, что по постановлению суда на предприятии производился обыск. Бухгалтер вела себя неадекватно. Попросила попить чая и вылила его на него. Он получил ожоги, будет проходить лечение в ожоговом центре», - сказал представитель налоговой милиции. В пресс-службе горуправления милиции Кременчука сообщили, что на данный момент по этому факту проводится проверка.