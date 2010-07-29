В Москве скончался старший брат Владимира Винокура

В Москве скончался старший брат популярного российского артиста Владимира Винокура - Борис. Незадолго до этого он перенес операцию на сердце, а аномальная жара пагубно сказалась на его самочувствии, сообщает Газета по-киевски. «Мы были очень близки. Огромная потеря... Пытаюсь принять обстоятельства, но это очень больно. В такие минуты особенно понимаешь, что главное в нашей жизни - это здоровье», - сказал артист. Борис Винокур всю свою жизнь прожил в Курске, где занимался предпринимательством в сфере строительства. Он часто сопровождал брата на гастролях. Сам Владимир Винокур не раз признавался, что если бы не Борис, его карьера вряд ли бы состоялась. «Это огромная трагедия для меня. Я отменил поездку в Юрмалу на «Новую волну», еще девять дней буду оставаться в Москве», - сказал он.