Француженка призналась в убийстве своих восьмерых детей

Француженка Доминик Коттре призналась в том, что задушила восемь своих новорожденных детей. По словам прокурора, женщина также заявила, что муж ничего не знал о ее беременностях, информирует русская служба BBC. Как заявил прокурор, ведущий это дело, в отношении ее открыто дело, в то же время с ее мужа сняты все подозрения. Ранее Доминик, которой 47 лет, заявила, что ее муж ничего не знал об этих убийствах. Пьер-Мари Коттре отпущен без предъявления обвинений, несмотря на то, что изначально прокуратура собиралась открыть против него дело о недонесении и сокрытии тел. Объявление о расследовании является во французской уголовной практике первым этапом криминального процесса, который может привести к выдвижению обвинений. Останки детей были обнаружены в среду в саду дома в деревне Веллер-о-Тертр неподалеку от Лилля на севере Франции. Полиция использовала собак-ищеек для обыска двух домов в этой тихой деревне. Останки младенцев, завернутые в пластиковые мешки, были найдены после того, как новые владельцы дома обнаружили их в саду. Доминик Коттре заключена под стражу и по ее делу ведется расследование.