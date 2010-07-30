Береговая охрана Грузии задержала украинский сухогруз

Сухогруз «Аккорд», плавающий под флагом Украины, задержан сотрудниками службы береговой охраны пограничной полиции Грузии за нарушение правил судоходства. Украинский сухогруз, который перевозил пшеницу, нарушил правила судоходства, войдя в территориальные воды Грузии в районе Абхазии, сообщает «Regnum» со ссылкой на погранполицию Грузии Сейчас судно стоит на причале в Потийском порту. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Грузинская сторона не исключает, что нарушивший закон корабль будет конфискован у владельца и продан с аукциона.