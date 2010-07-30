В Санкт-Петербурге из-за жары обрушилась часть набережной канала

В Санкт-Петербурге (РФ) частично обрушилась гранитная кладка набережной канала Грибоедова. Пострадавших при происшествии нет, информирует «Газета.ru», ссылаясь на МЧС Санкт-Петербурга. Причиной обрушения фрагмента гранитной набережной могла стать аномальная жара, а также возраст набережной, сообщил находящийся на месте происшествия главный инженер ГУП «Мостотрест» Александр Белов. ЧП произошло рядом с Банковским мостом, напротив Государственного финансово-экономического университета. На протяжении примерно 15 метров рухнула гранитная облицовка, а также металлические перила ограждения, провалился асфальт. «Это локальное температурное обрушение, вызванное аномально высокой температурой, а также возрастом набережной», - сказал Белов. Около месяца температура воздуха в городе на Неве в дневные часы превышала 30 градусов. Белов считает, что дальнейшее обрушение гранитной облицовки и проседание асфальта маловероятно. Он отметил, что для того, чтобы не допустить на канале Грибоедова волн, которые могут вызвать дальнейший размыв, вероятно, будет перекрыто движение судов по каналу. Собеседник агентства сообщил, что аварийное восстановление начнется в пятницу утром под руководством ГУП «Мостотрест».