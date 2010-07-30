В европейской части России бушуют пожары, есть жертвы

В Воронежской области из-за лесных пожаров погибли 4 человека, в том числе один пожарный. В селах Масловка, Девица, в поселке Каменная Верховка сгорели десятки жилых домов, передает Радио «Свобода» со ссылкой на региональное управление МЧС. Для борьбы с пожарами в Воронежскую область направляются дополнительные силы и техника. В Помосковье в результате лесного пожара выгорела дотла деревня Мохово Луховицкого района - сгорели все 10 домов. Судьба их жителей выясняется. Трое пожарных получили травмы. В Нижегородской области из-за лесных пожаров эвакуированы более тысячи 200-т жителей трех деревень. Сгорели сотни домов. Локализован крупный лесной пожар в Волгоградской области - там горит уникальный сосновый лес на площади в 500 гектаров.