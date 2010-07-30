В Пакистане из-за наводнения погибли сотни людей

По меньшей мере 100 человек погибли на северо-западе Пакистане из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает Би-Би-Си. Вышедшие из берегов реки буквально смыли несколько деревень. Известно, что десятки человек утонули, многие погибли под обломками домов или от поражения электрическим током. По сообщениям официальных лиц, нынешние наводнения стали самими мощными за последние 80 лет. В то же время синоптики прогнозируют, что ливни над большей частью страны продолжаться еще как минимум сутки. Армейское командование сообщает, что для борьбы со стихией брошены все свободные части. Предупреждения о наводнениях были выпущены во многих частях страны, и людям, живущим в низинах, рекомендовалось перебраться в более безопасные места. Тем не менее, высказываются опасения, что в ближайшие часы число жертв стихийного бедствия может существенно возрасти. Авиационные власти страны говорят, что такая погода могла стать одной из причин самой крупной авиакатастрофы в истории Пакистана, произошедшей в минувшую среду 28 июля. Тогда при крушении самолета, следовавшего из Карачи в Исламабад,погибли 152 человека.