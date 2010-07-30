На Хмельнитчине для 18 людей крестины закончились больницей

В Чемеровецком районе Хмельницкой области празднование крестин едва не закончилось трагедией. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС, 29 июля в инфекционные отделения Летавской участковой, Чемеровецкой центральной районной и Хмельницкой городской больниц с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) были госпитализированы 18 человек (в том числе 2 ребенка), которые 28 июля были на крестинах в с. Летава Чемеровецкого района и употребляли еду домашнего приготовления. Всего на крестинах было 47 человек. По состоянию на 7:00 30 июля опасности для жизни госпитализированных нет, они пребывают в состоянии средней и легкой степеней тяжести. Специалистами районной СЕС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания - устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Хмельницкой области.