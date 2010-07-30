Китайцы вместо рыбы ловят в р. Сунгари контейнеры с ядохимикатами

Китайские аварийные службы выловили из впадающей в Амур реки Сунгари порядка 1,5 тыс. контейнеров с ядохимикатами. В числе извлеченных из воды контейнеров были как пустые, так и содержащие опасные химические вещества, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». Напомним, вследствие наводнений были затоплены складские помещения двух химических предприятий в Китае, в результате чего в среду, в реку Сунгари было смыто около 7 тыс. контейнеров, из которых по меньшей мере 3 тыс. содержат опасные химикаты, а остальные, как утверждается, пустые. Из 3 тыс. контейнеров 2,5 тыс. наполнены триметилхлорсиланом - бесцветной легковоспламеняющейся жидкостью с резким запахом. Остальные 500 контейнеров содержат гексаметил дисилазан - бесцветную жидкость с едким запахом, которая используется в технологии нанесения покрытий. В каждой из бочек, где есть химикаты, содержится порядка 170 кг опасного вещества. Китайские аварийные службы продолжают операцию по извлечению опасных контейнеров из воды и регулярно проводят мониторинг состояния реки. Последние тесты загрязнения Сунгари не выявили.