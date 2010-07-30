Во Львове машина сбила преподавателя из Донецка

Вчера вечером во Львове на ул. Городоцкой, 163 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого была травмирована 27-летняя жительница Донецка, которая работает преподавателем в медицинском университете. Об этом корреспонденту «Главреда» сообщила руководитель пресс-службы управления ГАИ во Львовской области Светлана Добровольская. По словам Добровольской, ДТП произошло на неурегулированном пешеходном переходе. Виновница происшествия - 40-летняя водитель автомобиля «Фольксваген», жительница Жовкивского района Львовской области. В результате ДТП пешеход получила серьезные травмы головы. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня ночью. Так на автодороге в городе Перемышляны Львовской области под колеса мотоцикла «Іж-планета-5» попал 44-летний пешеход, житель Перемишлянского району. Как установили сотрудники ГАИ, наезд на человека совершил 22-летний водитель мотоцикла, который руководил транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.