ЮБК продолжают самовольно застраивать

На территории Ялтинского, Алуштинского и Судакского регионов Крыма комиссия правительства автономии выявила 32 участка, самовольно занятых гражданами для ведения строительства жилых домов, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Совета министров АРК. По словам председателя Рескомзема Крыма Александра Чабанова, с 20 по 22 июля во исполнение распоряжения крымского правительства была проведена инвентаризация (визуальное обследование) самовольно занятых гражданами массивов на этих территориях на общей площади 907 га. Обследовано 45 земельных участков, из них выявлено 32 участка, самовольно занятых гражданами разных национальностей, на которых ведется строительство более 2 тысяч сооружений и строений, в том числе 538 капитальных. Заместитель председателя Совета министров АРК Георгий Псарев отметил, что работа крымского правительства по учету и обследованию самовольно занятых гражданами земель будет продолжена. Так, на ближайшей неделе запланирована инвентаризация земельных участков на территории Феодосийского региона и Ленинского района. «Мы приступили к планомерной работе по упорядочению земельных отношений в земельной сфере. В регионах созданы рабочие группы для работы в этом направлении. Убежден, что законность и прозрачная политика в отношении земельных ресурсов позволит привлечь серьезные инвестиции в развитие рекреационного комплекса и экономики республики в целом», - подчеркнул Псарев.