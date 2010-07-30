Умер Николай Мозговой

Сегодня в 7 часов утра умер генеральный директор Национального дворца искусств «Украина», певец и композитор, народный артист Украины Николай Мозговой. Об этом сообщили в администрации дворца «Украина». Похороны Мозгового состоятся в воскресенье, 1 августа. Мозговой умер от остановки сердца на 63-м году жизни, информирует УНИАН. Мозговой родился 1 сентября 1947 года в селе Сарнов Хмельницкой области. Он является автором таких известных песен, как «Рідной край», «Моя перша любовь», «Горянка», «Проходить день», «Зачаровані слова», «Дві качелі» и др.