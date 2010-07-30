Медведев требует дополнительные меры для тушения пожаров (ФОТО)

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству принять срочные дополнительные меры по ликвидации пожаров в ряде регионов РФ и помощи пострадавшим, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Наталью Тимакову. Медведев поручил правительству принять срочные меры по организации тушения пожаров, оказанию помощи пострадавшим и «семьям погибших, а также по выделению средств для компенсации утраченного имущества и на строительство нового жилья». По словам Тимаковой, последние несколько часов президент провел ряд телефонных переговоров с губернаторами Воронежской области Алексеем Гордеевым, Нижегородской области Валерием Шанцевым и министром по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу. Они доложили президенту о принимаемых мерах для тушения пожаров, возникших в регионах, эвакуации людей из наиболее опасных мест, о мерах по локализации очагов пожаров и помощи пострадавшим. Напомним, в России продолжаются массивные лесные пожары. Огнем охвачены Воронежская и Нижегородская, Рязанская, Московская и ряд других областей РФ. В Воронежской области в пожарах уже погибли 5 человек, в Нижегородской полностью сгорели две деревни. Фото с сайта ГУ МЧС России по Нижегородской области