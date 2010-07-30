В Почаевской лавре тоже заговорили о расширении

Настоятели Почаевской лавры обратилась к власти Тернопольщины с просьбой передать им все помещения, которые ранее исторически принадлежали монастырю, сообщает радио «Свобода». В связи с этим при Тернопольской обладминистрации создана специальная комиссия, которая сегодня будет обсуждать вопросы, касающиеся Почаевской лавры, которая находится в аренде у Московского Патриархата. Глава Тернопольской областной администрации Михаил Цимбалюк подтвердил факт об обращении настоятелей лавры к власти. Речь идет о возвращениях тех сооружений, которые ранее принадлежали монастырю. Однако областная администрация выставила четкие требования представителям Московского патриархата. «Сначала нужно построить жилье для семьей, которые проживают в тех домах, и только потом ставить вопрос об отселении. Никакие иные предложения, которые предлагают местная власть и настоятели лавры, чтобы людей в общежития переселить, неприспособленные для жизни, такого мы даже не рассматриваем, об этом не может быть и речи, - говорит Михаил Цимбалюк. - Мы в настоящее время обращаемся к органам центральной власти, чтобы в бюджет в следующем году закладывались деньги под строительство жилья для людей в Почаеве и тогда возможное отселение, возвращение имущества, в собственность Лавры». Однако такое решение может стать серьезным прецендентом. Украинская Греко-католическая Церковь тоже может претендовать на имущество, которое исторически ей принадлежало до ликвидации 1946 года. Даже больше, УГКЦ может законно требовать возвращения ей и Почаевской лавры. Ведь, согласно даннм архивных материалов Львовского Центрального Государственного Исторического архива, эта святыня с 1713 до 1832 годов принадлежала монахам Василиянского Чина УГКЦ, которые организовали типографию, вели миссионерскую деятельность и именно василияне построили главный храм лавры - Святоуспенский. А в 1832 году российский император Николай забрал Почаевскую лавру и отдал ее Русской Православной Церкви. Напомним, премьер-министр Украины во время встречи с Патриархом московским и всея Руси Кириллом, обещал последнему вернуть Киево-Печерской лавре все здания, расположенные на территории монастыря.