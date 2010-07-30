Кабмин убрал украинский язык из аспирантуры

Кабинет Министров отменил экзамен по украинскому языку (по профессиональному направлению) при поступлении в аспирантуру, а также сдачу кандидатского экзамена по украинскому языку для получения степени кандидата наук. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 28 июля, пишут Українські Новини. Соответствующие изменения внесены в положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров. В постановлении говорится, что правительство отменило норму, согласно которой индивидуальный план работы аспирантов и докторантов предусматривает обязательную сдачу кандидатского экзамена по украинскому языку (по профессиональному направлению). Кроме этого, Кабмин отменил пункт положения о том, что в состав комиссии по приему кандидатского экзамена по украинскому языку (по профессиональному направлению) должно входить не менее 3 специалистов по украинскому языку, один из которых должен быть доктором или кандидатом филологических наук. Напомним, 2 марта предыдущий Кабмин ввел экзамен по украинскому языку (по профессиональному направлению) при поступлении в аспирантуру и сдачу кандидатского экзамена по украинскому языку для получения степени кандидата наук. В конце марта министр образования Дмитрий Табачник отменил государственный экзамен по украинскому языку. Его предшественник Иван Вакарчук считал, что это повышало уровень подготовки по украинскому языку и мотивацию студентов к его изучению на профессиональном уровне.