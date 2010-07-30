К тушению огня в 14 регионах РФ будут привлекать армию

Президент России Дмитрий Медведев поручил привлечь российскую армию к тушению пожаров в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение он дал премьер-министру России Владимиру Путину по телефону, сообщает УНИАН. Медведев подчеркнул, что в будущем нужно подумать об увеличении специального авиапарка для тушения пожаров. Президент РФ также распорядился оказать необходимую материальную помощь пострадавшим, в том числе по восстановлению сгоревших домов. В свою очередь, Путин в Нижегородской области на совещании по ситуации, сложившейся в связи с пожарами, сообщил, что в 14 субъектах России: Липецкой, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Белгородской, Владимирской, Ивановской, Рязанской, Московской, Нижегородской, Ульяновской и Кировской областях, а также в Республике Мордовия и Татарстан, остается очень сложная ситуация. Он подчеркнул, что для восстановления домов из госбюджета субъектам федерации будут выделены необходимые денежные средства. По словам Путина, на одно домовладение в среднем будет выделяться примерно 3 млн руб. (около 100 тыс. долл.) Также он сообщил, что из федерального бюджета каждому члену пострадавшей семьи будет выплачено по 100 тыс. руб. (около 3,3 тыс. долл.). Такая же сумма будет выделена из областных бюджетов. Кроме того, по словам Путина, членам семей погибших выплатят по 1 млн руб. (около 33 тыс. долл.) за каждого погибшего. «Судя по настроениям людей и исходя из этих настроений, рекомендую руководителям муниципалитетов, в отношении которых есть большие сомнения о доверии к ним со стороны граждан, сложить с себя властные полномочия, а губернаторам создать рабочие группы и штабы во главе с одним из своих заместителей, которым поручить оперативную работу по помощи гражданам и по восстановлению утраченного жилья», - сказал Путин. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы проведут тщательное расследование и дадут оценку деятельности и работе каждого должностного лица.