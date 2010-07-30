Филарет просит Януковича не мешать паломникам

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призывает Президента Украины Виктора Януковича и министра внутренних дел Анатолия Могилева принять меры для недопущения инцидентов с препятствованием въезда паломников в Киев. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу секретарь Священного синода УПЦ-КП, глава информационного управления епископ Евстратий (Зоря), информирует «Интерфакс-Украина». По словам епископа, соответствующее письмо в адрес главы государства и министра внутренних дел глава УПЦ-КП направил после того, как правоохранительные органы препятствовали выезду паломников из разных регионов Украины на празднование Дня крещения Киевской Руси, а также их въезду в Киев. Епископ Евстратий подчеркнул, что препятствование въезда паломников-прихожан УПЦ-КП на празднование крещения Киевской Руси «имело системный характер». По его словам, таким образом были нарушены гарантированные Конституцией права граждан на свободу совести и вероисповедания, а также на свободу передвижения. Глава информационного управления УПЦ-КП также отметил, что особенно неприятными все эти факты выглядели на фоне предоставления возможности для бесплатного проезда и другого способствования со стороны местной власти в доставке верующих-прихожан Московского патриархата к местам богослужения главы Русской православной церкви патриарха Кирилла в Одессе и Днепропетровске. «Сравнение всех этих фактов приводит к выводу, что отдельные представители власти не осознают важности выполнения законодательства Украины, не прислушиваются к выраженной Президентом Украины Виктором Януковичем на заседании общественного гуманитарного совета 13 мая позиции, что для украинского государства все конфессии равны, не разделяют его убеждения, что без веры нельзя построить сильное государство», - подчеркнул епископ Евстратий.