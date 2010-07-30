Лесные пожары в России забрали 9 жизней

В Нижегородской области России в результате лесных пожаров, перекинувшихся на жилые дома, погибли 9 человек, информирует УНИАН. «При разборке конструкций сгоревших домов в поселках, пострадавших от лесных пожаров в Выксунском районе, были обнаружены тела 9 погибших», - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Нижегородской области. В селах Семилово и Барковка погибли по два человека, в селе Верхняя Верея – пять человек. Как сообщалось, сегодня премьер-министр России Владимир Путин сообщил о сложной ситуации в связи с пожарами в 14 регионах РФ.