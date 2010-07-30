На Черниговщине застрелился офицер

В Черниговской области застрелился офицер – заместитель начальника штаба танковой бригады. Об этом сообщил источник УНИАН в Министерстве обороны Украины. По словам собеседника агентства, инцидент произошел вчера, 29 июля, во время обеденного перерыва. Заместитель начальника штаба 1-й отдельной танковой бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в поселке Гончаровское Черниговской области, майор Г. застрелился из личного оружия – пистолета. Как также стало, этот офицер был сыном генерала, который в свое время занимал высокую должность в Северном оперативном командовании, штаб которого дислоцировался в Чернигове. У офицера остались жена и малолетний ребенок. По факту самоубийства ведется расследование.