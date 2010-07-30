В России из-за пожаров без крова остались 2 тыс. человек

В России в результате пожаров сгорело более тысячи домов, без крова остались более 2 тысяч человек. Об этом сообщил глава МЧС России Сергей Шойгу на совещании по ситуации, сложившейся в связи с пожарами, информирует УНИАН. «У нас на этот час потеряно, уничтожено 1170 домов, без крова остались 2178 человек», - сказал Шойгу. По его словам, в целом по России к тушению пожаров привлечены 238 тыс. человек, 25 тыс. единиц техники, 226 воздушных судов. Он отметил, что в Центральный и Приволжский федеральные округа переброшены силы из Уральского федерального округа. «Сейчас мы рассматриваем вопрос о переброске сюда сил из Сибирского федерального округа», - сказал он. Как сообщалось, сегодня премьер-министр России Владимир Путин сообщил о сложной ситуации в связи с пожарами в 14 регионах РФ. По данным МЧС, в Нижегородской области России в результате лесных пожаров, перекинувшихся на жилые дома, погибли 9 человек.