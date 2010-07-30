Милиция задержала подозреваемых во взрыве храма

На сегодняшний день запорожской милицией по делу о взрыве в соборе задержаны несколько человек. Об этом сегодня во время визита в Запорожье рассказал министр МВД Украины Анатолий Могилев, информирует «Репортер Запорожья». «Задержаны несколько человек, можно говорить об их причастности к данному преступлению. Однако, это еще не доказано – проводятся допросы, экспертизы. Поэтому говорить об этих людях более конкретно мы, пока, не можем. Что касается взрывного устройства, то эксперты сделали заключение, что в нем сработал часовой механизм», - отметил Могилев. Как ранее сообщалось, 28 июля около четырех часов дня в храме на Малом рынке в Запорожье прогремел взрыв. По словам служителей храма, взорвался сверток, который лежал возле двери в храм. Пострадали девять человек, в больнице на операционном столе скончалась 80-летняя монахиня Людмила. Губернатор Запорожской области Борис Петров заявил, что, по предварительным данным, взорвалось безоболочное взрывное устройство. Взрыв по мощности был эквивалентен трехстам граммам тротила. По факту взрыва в запорожском соборе возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство».