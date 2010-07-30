МВД обещает 200 тыс. грн за голову взрывателя храма

За информацию о преступнике, который взорвал запорожский собор, что в районе Малого рынка, или за раскрытие данного преступления ГУМВД в Запорожской области готово заплатить 200 тысяч грн. Об этом сегодня сообщил начальник областной милиции Владимир Серба, информирует «Репортер Запорожья». Напомним, 28 июля около четырех часов дня в храме на Малом рынке в Запорожье прогремел взрыв. По словам служителей храма, взорвался сверток, который лежал возле двери в храм. Пострадали девять человек, в больнице на операционном столе скончалась 80-летняя монахиня Людмила. Губернатор Запорожской области Борис Петров заявил, что, по предварительным данным, взорвалось безоболочное взрывное устройство. Взрыв по мощности был эквивалентен трехстам граммам тротила. По факту взрыва в запорожском соборе возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство».