В Каменец-Подольском заминировали редакцию газеты

Около 16:00 в г.Каменец-Подольском по адресу Проспект Грушевского, 25 произошло ЧП. Трехэтажное здание, на двух первых этажах которого размещается банк ERSTE, а на третьем - редакция газеты «Деловой Город», оказалось заминированным. Подозрительное устройство, которое было оставлено неизвестным лицом ближе к дверям редакции газеты, было выявлено охранником банка. Устройство состояло из металлической коробки, синего провода и часов. Охранник банка вынес пакет с устройством на улицу. В район чрезвычайного происшествия сразу прибыл наряд милиции и МЧС. Позже прибыла скорая помощь, а также саперы, чтобы провести проверку и разминирование устройства, информирует РБК-Украина.